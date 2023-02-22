В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 74.71EUR 79.57
Войти в почту
1 час назад

Россиянку арестовали за подготовку поджога пункта помощи мобилизованным

Lenta.ruиещё 2

Ярославский районный суд арестовал до 16 апреля 19-летнюю местную жительницу Валерию Зотову, которая готовилась поджечь пункт помощи мобилизованным. Об этом в среду, 22 февраля, сообщает ТАСС.

Россиянку арестовали за подготовку поджога пункта помощи мобилизованным
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Зотову обвиняют по части 3 статьи 30 и статье 205 УК РФ («Покушение на совершение террористического акта»).

По данным Telegram-канала Shot, россиянку через мессенджер завербовали сторонники Вооруженных сил Украины (ВСУ) и дали ей указание совершить поджог. Для этого девушка раздобыла бензин, бутылки, куски ткани и начала готовить коктейли Молотова. Ее поймали с поличным.

Ранее сообщалось, что задержанный ФСБ юноша из Севастополя пытался поджечь пункт сбора гумпомощи для ДНР и ЛНР.

Происшествия,ФСБ,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий