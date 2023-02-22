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23 минуты назад

Школьник напал с ножом на учительницу во Франции

Елена Прошина

Во французском департаменте Па-Де-Кале ученик напал с ножом на учительницу. Сейчас женщина находится в критическом состоянии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал BFM.

Школьник напал с ножом на учительницу во Франции
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Инцидент произошел в средней школе Сен-Тома-д'Аквин. Уточняется, что от действий школьника пострадала учительница испанского языка. Ученик ударил женщину в грудь ножом, в результате у нее произошла остановка сердца и дыхания.

Ранее в Торонто бездомный зашел в здание одной из школ и напал на учащегося. Как сообщается, до этого школьники дразнили мужчину в торговом центре, в какой-то момент он погнался за ними, после чего вошел в учебное заведение.

Там мужчина схватил одного из школьников и стал душить его. Подозреваемому удалось сбежать с места происшествия.

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