Школьник напал с ножом на учительницу во Франции

Во французском департаменте Па-Де-Кале ученик напал с ножом на учительницу. Сейчас женщина находится в критическом состоянии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал BFM.

Инцидент произошел в средней школе Сен-Тома-д'Аквин. Уточняется, что от действий школьника пострадала учительница испанского языка. Ученик ударил женщину в грудь ножом, в результате у нее произошла остановка сердца и дыхания.

Ранее в Торонто бездомный зашел в здание одной из школ и напал на учащегося. Как сообщается, до этого школьники дразнили мужчину в торговом центре, в какой-то момент он погнался за ними, после чего вошел в учебное заведение.