Мужчина пострадал при обстреле украинским войсками торгового центра в Шебекино Белгородской области . Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков .

«Мужчина с осколочными ранениями доставлен в ЦРБ. Медики оценивают его состояние как крайне тяжелое. Вся необходимая помощь оказывается», — написал он.

По словам Гладкова, сейчас на месте находятся оперативные службы. Спасатели приступили к тушению возгорания, которое началось после попадания в здание снаряда.

Напомним, что ела и города граничащих с Украиной российских регионов и ранее подвергались обстрелам со стороны украинских военных. В частности, в октябре прошлого года в результате обстрела ВСУ города Шебекино в Белгородской области 12 человек получили ранения, двое, в том числе 14-летний ребенок, погибли.