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46 минут назад

Власти: ВСУ обстреляли ТЦ в Белгородской области

Никита Бородкин

Мужчина пострадал при обстреле украинским войсками торгового центра в Шебекино Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Власти: ВСУ обстреляли ТЦ в Белгородской области
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мужчина с осколочными ранениями доставлен в ЦРБ. Медики оценивают его состояние как крайне тяжелое. Вся необходимая помощь оказывается», — написал он.

По словам Гладкова, сейчас на месте находятся оперативные службы. Спасатели приступили к тушению возгорания, которое началось после попадания в здание снаряда.

Напомним, что ела и города граничащих с Украиной российских регионов и ранее подвергались обстрелам со стороны украинских военных. В частности, в октябре прошлого года в результате обстрела ВСУ города Шебекино в Белгородской области 12 человек получили ранения, двое, в том числе 14-летний ребенок, погибли.

Происшествия,Вячеслав Гладков,
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