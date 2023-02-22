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24 минуты назад

Взрыв газа произошел на месторождении в ЯНАО

Никита Бородкин

Взрыв газа произошел на месторождении Тазовского района в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Как сообщает пресс-служба Следственного комитета России по региону, в результате происшествия погибли два человека, еще один пострадал.

Взрыв газа произошел на месторождении в ЯНАО
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации следствия, во вторник, 21 февраля, при проведении сварочных работ в цехе регенерации метанола произошел взрыв газовоздушной смеси. Двое рабочих организации 1984 и 1993 годов рождения погибли. Еще один получил травмы, его авиацией доставили в Новоуренгойскую городскую больницу.

Сейчас на месте происшествия работают следователи, которые устанавливают все обстоятельства происшествия.

Как сообщает ТАСС, инцидент произошел на Северо-Русском месторождении, которое принадлежит «Новатэк-Таркосаленефтегаз». По предварительной информации экстренных служб, причиной стало нарушение техники безопасности при сварочных работах на установке по подготовке газа. Работа цеха остановлена, пожара за взрывом не последовало.

Происшествия,Следственный комитет,
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