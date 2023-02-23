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58 минут назад

СМИ: Девушка-подросток выпала из окна седьмого этажа на юге Москвы

Вечерняя Москваиещё 4

В столичном районе Чертаново 16-летняя девушка выпала из окна седьмого этажа. Об этом стало известно в четверг, 23 февраля.

16-летняя москвичка выпала из окна седьмого этажа и выжила
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя МоскваАлександр Кожохин / Вечерняя Москва

По данным СМИ, инцидент произошел на Днепропетровской улице. В результате девушка смогла выжить, прохожие заметили ее на снегу и вызвали скорую помощь.

Также известно, что пострадавшая состояла на учете в психоневрологическом диспансере, передает Lenta.ru.

Другие две девочки выпали из окна многоэтажного дома на улице Генерала Кузнецова 17 февраля. Одна из девочек скончалась, а у второй наступила клиническая смерть.

Похожая история произошла в декабре 2022 года на улице Говорова на западе Москвы. Пятилетняя девочка осталась без присмотра родителей на кухне, на которой было открыто окно.

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