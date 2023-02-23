В Забайкалье раскрыли кражу 60 килограммов золота

В Забайкалье удалось по горячим следам раскрыть кражу свыше 60 килограммов золота. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

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«Полицейские Забайкальского края и Амурской области по горячим следам раскрыли кражу более 60 килограммов золота из автомашины фельдъегерской службы», — отметила Волк.

По этому факту было возбуждено уголовное дело.

Представители ведомства сообщили журналистам, что кража произошла 22 февраля. Уточняется, что золото было украдено из машины «Урал», принадлежащей фельдъегерской службе.