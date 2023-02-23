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1 час назад

В Забайкалье раскрыли кражу 60 килограммов золота

Lenta.ruиещё 5

В Забайкалье удалось по горячим следам раскрыть кражу свыше 60 килограммов золота. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

В Забайкалье раскрыли кражу 60 килограммов золота
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Полицейские Забайкальского края и Амурской области по горячим следам раскрыли кражу более 60 килограммов золота из автомашины фельдъегерской службы», — отметила Волк.

По этому факту было возбуждено уголовное дело.

Представители ведомства сообщили журналистам, что кража произошла 22 февраля. Уточняется, что золото было украдено из машины «Урал», принадлежащей фельдъегерской службе.

Похищенное золото ранее было оценено в 210 миллионов рублей. Известно, что автомобиль перевозил драгоценный металл с рудника «Таборный».

Происшествия,Ирина Волк,МВД России,
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