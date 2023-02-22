Названа причина пожара в московском общежитии

Причиной пожара в общежитии на улице Международной в Москве стал поджог. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Москве в Telegram-канале.

По данным следствия, неустановленное лицо совершило поджог действуя из личной неприязни к жильцам общежития. Сейчас расследуется уголовное дело сразу по трем статьям УК — ч. 2 ст. 105 («Убийство двух или более лиц»), ч. 2 ст. 167 УК РФ («Умышленное уничтожение или повреждение имущества общеопасным способом») и ч. 3 ст. 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц»).

Напомним, что возгорание произошло вечером во вторник, 21 февраля. В результате происшествия семь человек, в том числе двое детей, погибли, еще 11 пострадали. Площадь пожара составила 100 квадратных метров, сотрудникам МЧС удалось спасти 50 жильцов. Как уточняли в пресс-службе столичного управления СК, все жертвы погибли от отравления угарным газом.