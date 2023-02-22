Тела трех россиян нашли в гараже

В Карелии в городе Сегежа три человека погибли при пожаре в гараже — их тела нашли пожарные. Об этом сообщается в Telegram-канале республиканского управления Следственного комитета.

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По данным правоохранителей, в гараже нашли тела двух мужчин и женщины. Один из погибших находился в салоне обгоревшей машины. Предварительно, в гараже загорелся электрический обогреватель.

Возможной причиной гибели россиян следователи назвали отравление продуктами горения. Правоохранители осмотрели место происшествия и возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.