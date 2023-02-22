Землетрясение произошло в Азербайджане

В азербайджанском городе Лерик произошло землетрясение. Его магнитуда составила 3,1. Об этом пишет Телеграм-канал GNews.

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Ранее сегодня землетрясение произошло сразу в нескольких странах. Так, подземные толчки зафиксированы в румынском уезде Горж в Олтении. Сила землетрясения составила 4,1 балла, эпицентр залегал на глубине 15 км.

Также землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Иране. Эпицентр находился в 117 км к северо-западу от города Бендер-Аббас. Очаг залегал на глубине 10 км. Информации о разрушениях и пострадавших пока нет.

Кроме того, очередное землетрясение 22 февраля произошло на востоке Турции магнитудой 4,5. Эпицентр находился в 61 километре к северу от города Диярбакыр, его очаг залегал на глубине 5 км.