Двое мигрантов погибли на российской стройке

Два мигранта погибли на стройке в городе Кудрово Ленинградской области из-за сорвавшегося фасадного подъемника. Мужчины 18 и 20 лет скончались на месте от полученных травм, сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

Фото: ТАСС ТАСС

Инцидент произошел 21 февраля вечером, уточняет 78.ru. По информации издания, обходивший территорию охранник услышал скрежет и увидел сорвавшийся подъемник. Приблизившись, он обнаружил двух лежащих на земле человек, после чего вызвал полицию.

Причина происшествия неизвестна, организована проверка соблюдения норм об охране труда.