Прокурор попросил 10 лет колонии для бывшего главы дознания ФТС Кизлыка

Государственное обвинение попросило суд приговорить экс-начальника управления таможенных расследований и дознания Федеральной таможенной службы (ФТС) России Александра Кизлыка к 10 годам колонии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей Дорогомиловского суда столицы.

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По данным агентства, дело расследует по статье о злоупотреблении полномочиями с ущербом более 25 млн рублей.

«Прокурор в ходе прений сторон попросил приговорить подсудимого Кизлыка к 10 годам колонии общего режима», — уточнила представитель московского суда.