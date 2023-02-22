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30 минут назад

Прокурор попросил 10 лет колонии для бывшего главы дознания ФТС Кизлыка

Газета.Ru

Государственное обвинение попросило суд приговорить экс-начальника управления таможенных расследований и дознания Федеральной таможенной службы (ФТС) России Александра Кизлыка к 10 годам колонии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей Дорогомиловского суда столицы.

Прокурор попросил 10 лет колонии для бывшего главы дознания ФТС Кизлыка
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным агентства, дело расследует по статье о злоупотреблении полномочиями с ущербом более 25 млн рублей.

«Прокурор в ходе прений сторон попросил приговорить подсудимого Кизлыка к 10 годам колонии общего режима», — уточнила представитель московского суда.

Согласно версии обвинения, с 3 июля 2018 года по 22 июля 2019 года сотрудники ФТС России приняли незаконные процессуальные решения. В связи с чем люди, неправомерно переместившие через границу наличные деньги, смогли уйти от уголовной ответственности.

Происшествия,ФТС России,
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