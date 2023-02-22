По подозрению в поджоге общежития на Международной улице в Москве разыскивается 59-летний бывший белгородский фермер. Как сообщает Telegram-канал Shot, правоохранители задержали его 59-летнюю знакомую, которая находилась с ним в момент происшествия.

По основной версии, мужчина поджег вещи в квартире на пятом этаже и после начала пожара они сбежали. Женщину задержали при попытке покинуть столицу, злоумышленника разыскивают.

Напомним, что возгорание произошло вечером во вторник, 21 февраля. В результате происшествия семь человек, в том числе двое детей, погибли, еще 11 пострадали. Площадь пожара составила 100 квадратных метров, сотрудникам МЧС удалось спасти 50 жильцов.

Как уточняли в пресс-службе столичного управления Следственного комитета, все жертвы погибли от отравления угарным газом. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности.