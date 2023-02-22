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29 минут назад

Стал известен подозреваемый в поджоге общежития в Москве

Никита Бородкин

По подозрению в поджоге общежития на Международной улице в Москве разыскивается 59-летний бывший белгородский фермер. Как сообщает Telegram-канал Shot, правоохранители задержали его 59-летнюю знакомую, которая находилась с ним в момент происшествия.

По основной версии, мужчина поджег вещи в квартире на пятом этаже и после начала пожара они сбежали. Женщину задержали при попытке покинуть столицу, злоумышленника разыскивают.

Напомним, что возгорание произошло вечером во вторник, 21 февраля. В результате происшествия семь человек, в том числе двое детей, погибли, еще 11 пострадали. Площадь пожара составила 100 квадратных метров, сотрудникам МЧС удалось спасти 50 жильцов.

Как уточняли в пресс-службе столичного управления Следственного комитета, все жертвы погибли от отравления угарным газом. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности.

Известно, что первые четыре этажа 17-этажного здания на Международной улице отданы под отель «МКМ». На остальных расположено бывшее общежитие, которое перевели в жилой фонд.

Происшествия,Видео,Следственный комитет,
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