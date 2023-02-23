Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в Таджикистане

Эпицентр подземных толчков находился в 63 км от поселка Мургаба с населением свыше 10 тысяч человек. Очаг сейсмоактивности залегал на глубине 77 км. Другой информации на данным Ранее Глава МВД Турции сообщил о более 43 тысячах погибших в результате землетрясений.