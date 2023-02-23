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18 минут назад

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в Таджикистане

Газета.Ruиещё 4

По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, землетрясение магнитудой 6,8 было зафиксировано в Таджикистане, пишет ТАСС.

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в Таджикистане
Фото: Амир Исаев/РИА НовостиАмир Исаев/РИА Новости

Эпицентр подземных толчков находился в 63 км от поселка Мургаба с населением свыше 10 тысяч человек. Очаг сейсмоактивности залегал на глубине 77 км. Другой информации на данным Ранее Глава МВД Турции сообщил о более 43 тысячах погибших в результате землетрясений.

6 февраля в Турции произошло два масштабных землетрясения, самое сильное — магнитудой — 7,7. По данным Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD), впоследствии произошли более 7,1 тыс. афтершоков.

Происшествия,Землетрясение,Война в Сирии ,
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