Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в Таджикистане

По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, землетрясение магнитудой 6,8 было зафиксировано в Таджикистане, пишет ТАСС.
Эпицентр подземных толчков находился в 63 км от поселка Мургаба с населением свыше 10 тысяч человек. Очаг сейсмоактивности залегал на глубине 77 км. Другой информации на данным Ранее Глава МВД Турции сообщил о более 43 тысячах погибших в результате землетрясений.
6 февраля в Турции произошло два масштабных землетрясения, самое сильное — магнитудой — 7,7. По данным Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD), впоследствии произошли более 7,1 тыс. афтершоков.