EMSC: землетрясение магнитудой 4,5 произошло на востоке Турции

Землетрясение магнитудой 4,5 произошло на востоке Турции, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Подземные толчки зафиксировали в 07.09 по времени UTC (10.09 мск), их эпицентр залегал на глубине 5 км и находился в 61 километре к северу от города Диярбакыр, где проживают 644 тысячи человек.
Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.
6 февраля в Турции произошло два масштабных землетрясения, самое сильное — магнитудой — 7,7. Жертвами стихийного бедствия стали 42310 граждан. По данным Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD), впоследствии произошли более 7,1 тыс. афтершоков.
20 февраля на границе Турции и Сирии произошло новое землетрясение магнитудой 6,4. Сообщалось о 294 пострадавших.