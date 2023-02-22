EMSC: землетрясение магнитудой 4,5 произошло на востоке Турции

Землетрясение магнитудой 4,5 произошло на востоке Турции, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

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Подземные толчки зафиксировали в 07.09 по времени UTC (10.09 мск), их эпицентр залегал на глубине 5 км и находился в 61 километре к северу от города Диярбакыр, где проживают 644 тысячи человек.

Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.

6 февраля в Турции произошло два масштабных землетрясения, самое сильное — магнитудой — 7,7. Жертвами стихийного бедствия стали 42310 граждан. По данным Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD), впоследствии произошли более 7,1 тыс. афтершоков.