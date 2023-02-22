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На складе в Красноярске произошел крупный пожар

Пожар на площади 2,5 тысячи квадратных метров произошел на складе в Красноярске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

Возгорание случилось в здании на улице Свердловская, 6а. Информация о нем поступила в 11:22 по местному времени (7:22 мск). К тушению привлечено 37 человек и 12 единиц техники. Ликвидация огня продолжается, о пострадавших в результате происшествия не уточняется.

Как пишет ТАСС, в здании также находятся спортивно-развлекательный центр, фитнес-клуб и автосервис. Склад-магазин в помещении занимает торговлей печами, каминами и топками.

Напомним, что 13 февраля в Красноярске произошел еще один пожар на складе — возгорание началось в строении на улице Пограничников. Огонь охватил около 8 тысяч квадратных метров. При происшествии никто не пострадал.

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