Число погибших при пожаре в здании в центре Москвы выросло

Семь человек погибли, в том числе двое детей, в результате пожара в многоэтажном здании в центре Москвы. Как сообщает ТАСС, пострадали еще 11 жителей дома, из них трое несовершеннолетних.

Фото: ТАСС ТАСС

Напомним, что пожар произошел на пятом этаже 17-этажного дома в здании на Международной улице в центре Москвы. На первых четырех этажах здания находятся номера отеля «МКМ», а на остальных — бывшее общежитие, которое перевели в жилой фонд. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров, спасти удалось 50 человек.

Предварительной причиной пожара стал поджог. По словам очевидцев, один из жильцов квартиры зажег свои вещи в коридоре здания. Как уточняли в пресс-службе столичного управления Следственного комитета, все жертвы погибли от отравления угарным газом.