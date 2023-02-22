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29 минут назад

Число погибших при пожаре в многоэтажке в центре Москвы возросло

Никита Бородкин

Семь человек погибли, в том числе двое детей, в результате пожара в многоэтажном здании в центре Москвы. Как сообщает ТАСС, пострадали еще 11 жителей дома, из них трое несовершеннолетних.

Число погибших при пожаре в здании в центре Москвы выросло
Фото: ТАССТАСС

Напомним, что пожар произошел на пятом этаже 17-этажного дома в здании на Международной улице в центре Москвы. На первых четырех этажах здания находятся номера отеля «МКМ», а на остальных — бывшее общежитие, которое перевели в жилой фонд. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров, спасти удалось 50 человек.

Предварительной причиной пожара стал поджог. По словам очевидцев, один из жильцов квартиры зажег свои вещи в коридоре здания. Как уточняли в пресс-службе столичного управления Следственного комитета, все жертвы погибли от отравления угарным газом.

Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности. Прокуратура организовала проверку.

Происшествия,Следственный комитет,
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