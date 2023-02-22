Суд посмертно закрыл уголовное дело националиста Тесака

Мытищинский городской суд Московской области прекратил уголовное дело скончавшегося в СИЗО националиста Максима Марцинкевича, известного как Тесак. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

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Ходатайство о прекращении уголовного преследования в суд подал отец Марцинкевича. Отмечается, что дело закрыто по нереабилитирующим основаниям - в связи со смертью обвиняемого.

Напомним, Марцинкевич, больше известный как Тесак, скончался в челябинском СИЗО в сентябре 2020 года. Он отбывал десятилетний срок за нападения.