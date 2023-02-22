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13 минут назад

Число погибших при пожаре в здании в центре Москвы выросло до семи

ТАСС

Число погибших в результате пожара в здании, где расположены отель и бывшее общежитие, в центре Москвы выросло до семи человек, еще 11 пострадали. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

Число погибших при пожаре в здании в центре Москвы выросло
Фото: ТАССТАСС

"Один пострадавший умер в больнице, тем самым общее количество погибших составляет семь человек. Среди них двое детей. Пострадали 11 человек, девять из них госпитализированы, двум медицинская помощь оказана амбулаторно", - сказал собеседник агентства.

Пожар в 16-этажном здании на Международной улице произошел во вторник вечером, по предварительным данным, в результате поджога. В нем с первого по четвертый этажи расположен отель. Выше бывшее общежитие, переданное в жилой фонд. Возгорание возникло в той части здания, где находятся квартиры. Пожарные спасли 50 человек, 200 были эвакуированы. СК РФ по факту гибели людей при пожаре возбудил уголовное дело.

Происшествия,Следственный комитет,
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