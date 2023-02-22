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35 минут назад

Что известно о пожаре в здании с отелем в центре Москвы

ТАССиещё 29

В Москве произошел пожар в части здания с отелем "МКМ", где находятся квартиры из бывшего общежития, погибли шесть человек. Площадь пожара составила 100 кв. м.

Пожар в здании с отелем на Международной улице ликвидирован
Фото: РИА НовостиРИА Новости

ТАСС собрал основное, что известно о произошедшем.

Что случилось

Пожар произошел в части здания с отелем "МКМ" на Международной улице в центре Москвы, по данным экстренных служб, загорелась комната на пятом этаже. Сигнал о возгорании поступил в 21:20 мск. На место вызвали пять автобусов для обогрева людей. Площадь пожара составила 100 кв.м. В связи с ликвидацией пожара на Международной улице ограничили дорожное движение, психологи МЧС оказывают помощь жильцам. В ходе тушения пожарные спасли 50 человек, в их числе 7 детей. Эвакуировано 200 человек. В 23:43 мск объявлена полная ликвидация пожара, проводится проливка и разбор завалов.

Погибшие и пострадавшие

Число погибших составило шесть человек, среди жертв в том числе двое детей. Пострадали девять человек, из них трое детей.

Расследование

В экстренных службах сообщили, что предварительной причиной пожара является поджог. По словам очевидцев, один из жильцов квартиры поджег вещи в коридоре здания. Расследованием произошедшего занимается столичное управление СК.

Происшествия,Следственный комитет,
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