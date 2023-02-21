«Высока вероятность повторения»: опасно ли ехать в Турцию из-за риска землетрясений

Вероятность повторения землетрясений на территории Турции пока сохраняется, но серьезных толчков ожидать не приходится. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил российский геофизик, сейсмолог и член-корреспондент РАН Петр Шебалин.

Эксперт подчеркнул, что не рекомендует россиянам в ближайшее время посещать эту страну в связи с сохраняющейся сейсмической активностью и сложной экономической обстановкой.

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— Там нарушена логистика, сложно передвигаться между городами, — отметил Шебалин. — В настоящее время остается высокой вероятность повторения толчков на юго-востоке страны, в таких городах, как Кахраманмараш, Газиантеп, Шанлыурфа, Диярбакыр, Адана, Адыяман, Османие, Хатай, Килис, Малатья и Элязыг.

В то же время собеседник «ВМ» подчеркнул, что серьезные землетрясения с большой разрушительной силой повторяются на территории Турции каждые десять лет. И в ближайшем будущем ожидать сценария, который все наблюдали в начале февраля, не стоит.

Что же касается предупреждений нидерландского сейсмолога Фрэнка Хугербитса, который первым предсказал землетрясение в Турции, а теперь уверяет о таком же риске, но нависшем над Грецией, то Шебалин усомнился в том, что этот прогноз сбудется. Он отметил, что сейсмологическая обстановка в этих краях довольно спокойная, поэтому нет оснований доверять словам голландского эксперта.

В то же время Шебалин затруднился объяснить причину возникновения голубых вспышек, которые очевидцы видели в небе перед землетрясением в Турции.

Нидерландский сейсмолог Фрэнк Хугербитс опубликовал в соцсетях «сенсационные предсказания» о будущих землетрясениях. Как утверждает ученый, он предвидел турецкую катастрофу, а в Италии и Греции толчки будут еще сильнее. Однако точной даты исследователь не назвал.

Новое землетрясение произошло в Турции в понедельник, 20 февраля. Сообщается о разрушенных зданиях, есть погибшие.