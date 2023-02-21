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8 минут назад

Мосгорсуд приговорил к 21 году колонии вора в законе Исмаилова

Елена Прошина

Мосгорсуд приговорил вора в законе из Азербайджана Рашада Исмаилова к 21 году колонии строгого режима за расстрел двух людей на Измайловском шоссе в Москве в 2009 году. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Вору в законе Исмаилову вынесли приговор
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным следствия, 13 мая 2009 года Исмаилов вместе с сообщником расстрелял двух мужчин, которые находились в припаркованном на Измайловском шоссе автомобиле. Преступники произвели из автомата «Калашникова» и пистолета Токарева «ТТ» не менее 27 выстрелов. От полученных ранений мужчины скончались на месте.

Позже в феврале 2013 года Исмаилов получил статус вора в законе с прозвищем Рашад Гянджинский и контролировал распределение денежных средств, поступающих в неформальную воровскую казну, а также осуществлял руководство по поиску новых легальных и нелегальных источников дохода. В отношении Исмаилова было заведено уголовное дело по статьям о занятии высшего положения в преступной иерархии, убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору и незаконном ношении огнестрельного оружия и боеприпасов.

По итогам рассмотрения дела суд приговорил его к 21 году лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на один год и шесть месяцев. Приговор пока не вступил в законную силу.

Происшествия,Мосгорсуд,
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