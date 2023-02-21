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43 минуты назад

Россиянку осудили на 8,5 года за истязание взятых под опеку маленьких детей

Lenta.ru

На Алтае суд приговорил к 8,5 года лишения свободы 55-летнюю местную жительницу, истязавшую двоих детей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянку осудили на 8,5 года за истязание взятых под опеку маленьких детей
Фото: ТАССТАСС

Россиянка признана виновной по пункту «г» части 2 статьи 117 («Истязание») и пункту «а» части 2 статьи 110 («Доведение лица до покушения на самоубийство путем угроз, жестокого обращения и систематического унижения человеческого достоинства потерпевшего, совершенное в отношении несовершеннолетнего») Уголовного кодекса РФ.

По данным ведомства, в 2015 году женщина взяла под опеку семилетнюю девочку и ее девятилетнего брата. Фигурантка сразу начала издеваться над потерпевшей морально и физически. Осужденная избивала ее, выгоняла раздетой на мороз и обливала водой.

В 2016 году она отказалась от опекунства над несовершеннолетней, но оставила ее брата. Тогда женщина стала избивать и оскорблять его. Она не разрешала ходить ребенку в школу, чтобы никто не заметил побои. Однако в 2020 году мальчика забрали от осужденной, так как он рассказал о действиях опекунши учителю.

Происшествия,Следственный комитет,
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