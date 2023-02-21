Россиянку осудили на 8,5 года за истязание взятых под опеку маленьких детей

На Алтае суд приговорил к 8,5 года лишения свободы 55-летнюю местную жительницу, истязавшую двоих детей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

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Россиянка признана виновной по пункту «г» части 2 статьи 117 («Истязание») и пункту «а» части 2 статьи 110 («Доведение лица до покушения на самоубийство путем угроз, жестокого обращения и систематического унижения человеческого достоинства потерпевшего, совершенное в отношении несовершеннолетнего») Уголовного кодекса РФ.

По данным ведомства, в 2015 году женщина взяла под опеку семилетнюю девочку и ее девятилетнего брата. Фигурантка сразу начала издеваться над потерпевшей морально и физически. Осужденная избивала ее, выгоняла раздетой на мороз и обливала водой.