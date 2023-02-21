Уголовное дело завели на учительницу, которая вскрыла морскую свинку на уроке биологии

В Алматы в отношении учительницы биологии, которая убила и вскрыла морскую свинку на уроке у 10-классников, завели уголовное дело. Об этом сообщает Интерфакс Казахстан со ссылкой на местную полицию.

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Напомним, инцидент произошел 17 февраля во время дополнительного практического занятия в одной из частных школ. Видео с урока было опубликовано в социальных сетях, после чего в Управлении образования города начали проверку.

Со слов учителя, по просьбе учащихся она провела практическое занятие со вскрытием, чтобы продемонстрировать внутренние органы морской свинки для обобщения раздела "анатомия и физиология". После разразившегося конфликта педагог уволилась по собственному желанию. Позже стало известно, что в отношении учительницы возбуждено уголовное дело по статье "Жестокое обращение с животным".