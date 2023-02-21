Суд ограничил Фургала и его защиту в ознакомлении со вторым делом

Басманный суд Москвы принял решение об ограничении бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в ознакомлении с материалами уголовного дела о мошенничестве и организации преступного сообщества до 7 апреля. Об этом сообщил ТАСС во вторник адвокат экс-губернатора Михаил Карапетян, уточнив, что постановление суда не вступило в законную силу и будет обжаловано защитой в апелляционном порядке.

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"Басманный районный суд Москвы во вторник удовлетворил ходатайство следствия об ограничении адвокатов и Сергея Ивановича в ознакомлении с материалами дела сроком до 7 апреля. С данным решением мы категорически не согласны и обязательно обжалуем его в апелляции", - сказал защитник.

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Экс-губернатор Хабаровского края ознакомился на данный момент с одной пятой материалов дела. Всего в деле более 265 томов.

Второе, "экономическое", уголовное дело возбуждено в отношении Фургала по ст. 210 УК РФ ("Организация преступного сообщества") и нескольким эпизодам ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"), а также по ст. 289 УК РФ ("Незаконное участии в предпринимательской деятельности"). Дело связано с заводом "Амурсталь". Фигурантами дела также являются до десятка человек, среди которых чиновники и бизнесмены. Фигурантам объединенного в одно производство дела вменяется ущерб на сумму более 3 млрд рублей, следствие в нескольких эпизодах покушения на мошенничество оценивает ущерб на сумму более 1 млрд рублей.

Следствие по делу завершено, защита и обвиняемые знакомятся с его материалами. Вину никто из фигурантов не признает.

Первый приговор

Сергей Фургал на основании вердикта присяжных заседателей в минувшую пятницу был осужден на 22 года колонии строгого режима за организацию и покушение на убийства предпринимателей. Бывший помощник экс-губернатора Андрей Карепов получил 21 год колонии, предприниматель из Хабаровска Андрей Палей осужден за убийства конкурентов Фургала на 17 лет колонии, а заслуживший снисхождение присяжных экс-инспектор службы безопасности аэропорта Менделеево в Южно-Курильске Марат Кадыров получил 9,5 года колонии.