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10 минут назад

Life: сотрудник Третьяковки собрал СВУ и мог готовить теракт

Газета.Ru

Сотрудник Третьяковской галереи собирал самодельное взрывное устройство (СВУ) на съемной квартире в Калининграде и мог готовить теракт. Об этом сообщает Life.

Life: сотрудник Третьяковки собрал СВУ и мог готовить теракт
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Силовики задержали 32-летнего арендатора одной из квартир в Московском районе города. Жилье он снял пару недель назад и собрал там взрывное устройство из минометной мины и фаустпатрона времен Великой Отечественной войны.

Соседи заявили, что мужчина критиковал спецоперацию и высказывал поддержку Украине. В калининградском филиале Третьяковской галереи задержанный работал с радиоаппаратурой.

По данным издания, у него пять судимостей: за разбой, причинение легкого вреда здоровью, кражу и мошенничество.

Ранее сообщалось, что лидера группы "Несчастный случай" Алексея Кортнева задержала полиция в Новосибирске.

Происшествия,Алексей Кортнев,
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