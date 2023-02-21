Life: сотрудник Третьяковки собрал СВУ и мог готовить теракт

Сотрудник Третьяковской галереи собирал самодельное взрывное устройство (СВУ) на съемной квартире в Калининграде и мог готовить теракт. Об этом сообщает Life.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Силовики задержали 32-летнего арендатора одной из квартир в Московском районе города. Жилье он снял пару недель назад и собрал там взрывное устройство из минометной мины и фаустпатрона времен Великой Отечественной войны.

Соседи заявили, что мужчина критиковал спецоперацию и высказывал поддержку Украине. В калининградском филиале Третьяковской галереи задержанный работал с радиоаппаратурой.

По данным издания, у него пять судимостей: за разбой, причинение легкого вреда здоровью, кражу и мошенничество.