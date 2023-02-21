В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+10° в 
USD 74.86EUR 79.76
Войти в почту
10 минут назад

Задержанного в Шереметьево гражданина США приговорили к восьми годам колонии

ТАССиещё 1

Химкинский городской суд Подмосковья во вторник приговорил к 8 годам колонии общего режима гражданина США Андрэ Хачатуряна, который был задержан в транзитной зоне московского аэропорта Шереметьево с боевым пистолетом и патронами к нему, передает корреспондент ТАСС из зала Химкинского городского суда Московской области.

Задержанного с пистолетом в Шереметьево американца осудили
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Суд постановил признать Хачатуряна виновным в контрабанде и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - огласила решение судья.

Хачатурян признан виновным по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ ("Контрабанда оружия и боеприпасов") и по ч. 1 ст. 222 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка , пересылка или ношение взрывчатых веществ).

Хачатурян был задержан 26 декабря 2021 в Шереметьево, когда он летел рейсом "Аэрофлота" из США через Москву в Ереван. Сотрудники правоохранительных органов изъяли у него пистолет Glok-17 и патроны к нему.

Происшествия,Аэропорт Шереметьево,Аэрофлот,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий