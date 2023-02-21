Задержанного с пистолетом в Шереметьево американца осудили

Химкинский городской суд Подмосковья во вторник приговорил к 8 годам колонии общего режима гражданина США Андрэ Хачатуряна, который был задержан в транзитной зоне московского аэропорта Шереметьево с боевым пистолетом и патронами к нему, передает корреспондент ТАСС из зала Химкинского городского суда Московской области.

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"Суд постановил признать Хачатуряна виновным в контрабанде и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - огласила решение судья.

Хачатурян признан виновным по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ ("Контрабанда оружия и боеприпасов") и по ч. 1 ст. 222 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка , пересылка или ношение взрывчатых веществ).