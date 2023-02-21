Член экипажа погиб при крушении сухогруза у Новороссийска

Член экипажа сухогруза Seamark, потерпевшего крушение возле Новороссийска, скончался на борту спасательного судна. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

Отмечается, что корабль под флагом Коморских островов перевозил мраморную крошку. Он буквально переломился пополам во время шторма в районе Новороссийска.

Специалистам экстренных служб удалось спасти 11 человек. Двое моряков были доставлены в тяжелом состоянии. Предположительно, умер один из них.