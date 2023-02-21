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1 час назад

Член экипажа погиб при крушении сухогруза у Новороссийска

Илья Родин

Член экипажа сухогруза Seamark, потерпевшего крушение возле Новороссийска, скончался на борту спасательного судна. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

Отмечается, что корабль под флагом Коморских островов перевозил мраморную крошку. Он буквально переломился пополам во время шторма в районе Новороссийска.

Специалистам экстренных служб удалось спасти 11 человек. Двое моряков были доставлены в тяжелом состоянии. Предположительно, умер один из них.

Сухогруз переломило пополам в порту Новороссийска

Ранее сообщалось, что SEAMARK пропал с радаров около 2 часов дня. К месту предполагаемого крушения судна немедленно выдвинулись буксиры.

Происшествия,Видео,МЧС России,Новороссийский морской торговый порт,
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