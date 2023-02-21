Ветер сорвал крышу многоквартирного дома в Краснодарском крае

В Краснодарском крае сильнейший ветер снес крышу многоквартирного дома. В результате ЧП никто не пострадал. Об этом сообщает Телеграм-канал 112.

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Инцидент произошел в городе Курганинск на улице Матросова. Там мощнейший шквалистый ветер буквально снес часть крыши пятиэтажного дома. По предварительным данным, никто не пострадал.

Сейчас на месте ЧП работают оперативные службы, которые принимаются меры к ликвидации последствий. Сотрудники администрации Курганинска оценивают ущерб. По факту инцидента прокуратура начала проверку.