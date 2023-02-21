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35 минут назад

Ветер сорвал крышу многоквартирного дома в Краснодарском крае

Елена Прошина

В Краснодарском крае сильнейший ветер снес крышу многоквартирного дома. В результате ЧП никто не пострадал. Об этом сообщает Телеграм-канал 112.

Ветер сорвал крышу многоквартирного дома в Краснодарском крае
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инцидент произошел в городе Курганинск на улице Матросова. Там мощнейший шквалистый ветер буквально снес часть крыши пятиэтажного дома. По предварительным данным, никто не пострадал.

Сейчас на месте ЧП работают оперативные службы, которые принимаются меры к ликвидации последствий. Сотрудники администрации Курганинска оценивают ущерб. По факту инцидента прокуратура начала проверку.

В регионе уже не первый день идут дожди с грозами и мокрый снег, а порывы ураганного ветра достигают 20-25 метров в секунду. Власти просят жителей Курганинска оставаться дома. На территории края продлили штормовое предупреждение до 22 февраля.

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