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39 минут назад

В районе Новороссийска в условиях шторма переломился сухогруз

ТАССиещё 4

Сухогруз под флагом Коморских островов переломился на якорной стоянке в районе Новороссийска в условиях сильного шторма, на его борту было 11 членов экипажа, их судьба выясняется. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росморречфлота.

В районе Новороссийска в условиях шторма переломился сухогруз
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"ЧП произошло в 1-1,5 мили от берега на якорной стоянке, где из-за сильного шторма переломило сухогруз Seamark. Судно под флагом Коморских островов. Экипаж состоит из 11 россиян. Их судьба уточняется", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что сухогруз перевозил 3,5 тыс. тонн мраморной крошки. Сейчас в район ЧП следуют спасательные плоты Морской спасательной службы.

Происшествия,Росморречфлот,
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