Московского вора в законе Гянджинского приговорили к 21 году колонии

Мосгорсуд приговорил к 21 году колонии строгого режима вора в законе из Азербайджана Рашада Исмаилова, известного в криминальных кругах как Рашад Гянджинский, за расстрел двух конкурентов на Измайловском шоссе в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе московской прокуратуры.

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"С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры Москвы Московский городской суд назначил Рашаду Исмаилову наказание в виде 21 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1 года и 6 месяцев", - сказали в надзорном ведомстве. Там уточнили, что осужденный признан виновным по ч. 1 ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии), п. "а", "е", "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, общеопасным способом, в отношении двух лиц), ч. 2 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, ношение огнестрельного оружия и боеприпасов).

Как установлено судом, с 2013 года Исмаилов стал вором в законе с криминальным прозвищем Рашад Гянджинский. Имея соответствующий статус в преступном мире, Исмаилов пропагандировал криминальную субкультуру, назначал других лиц на нижестоящие уровни преступной иерархии, обеспечивал наполнение так называемого общака, за счет которого финансово поддерживал заключенных в колониях, организовывал и проводил воровские сходки, покровительствовал лицам, совершившим преступление.

13 мая 2009 года Исмаилов с сообщниками подъехал к кафе на Измайловском шоссе, где расстрелял автомобиль, в котором находились двое мужчин, из огнестрельного оружия. От полученных ранений потерпевшие умерли на месте. Погибшими оказались уроженцы Азербайджана Маммадали Гусейнов и Гашам Вердиев. Как установлено судом, убийство было совершено в ходе борьбы за контроль над поставками в Москву овощей и фруктов.