Московская пенсионерка выбросила в окно почти миллион рублей

В Москве 83-летняя пенсионерка выбросила в окно почти миллион рублей, сообщает «МВД Медиа».

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«Потерпевшей на домашний телефон позвонил якобы участковый уполномоченный полиции. Собеседник попросил оказать содействие в поимке злоумышленника, который запугивает пожилых граждан и требует у них наличность. Для этого, в случае поступления звонка, необходимо выполнять все выдвигаемые им требования», — говорится в сообщении.

По данным следствия, вскоре пенсионерке позвонил мужчина, угрожая причинением физического вреда и завладением жилплощадью, он велел снять деньги с банковского счета и сбросить их из окна. Женщина сняла порядка 900 тысяч рублей в банкомате и в два приема выполнила требования злоумышленника.