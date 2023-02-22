В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 74.86EUR 79.76
Войти в почту
19 минут назад

Московская пенсионерка выбросила в окно почти миллион рублей

Мослентаиещё 2

В Москве 83-летняя пенсионерка выбросила в окно почти миллион рублей, сообщает «МВД Медиа».

Московская пенсионерка выбросила в окно почти миллион рублей
Фото: ТАССТАСС

«Потерпевшей на домашний телефон позвонил якобы участковый уполномоченный полиции. Собеседник попросил оказать содействие в поимке злоумышленника, который запугивает пожилых граждан и требует у них наличность. Для этого, в случае поступления звонка, необходимо выполнять все выдвигаемые им требования», — говорится в сообщении.

По данным следствия, вскоре пенсионерке позвонил мужчина, угрожая причинением физического вреда и завладением жилплощадью, он велел снять деньги с банковского счета и сбросить их из окна. Женщина сняла порядка 900 тысяч рублей в банкомате и в два приема выполнила требования злоумышленника.

После разговора с дочерью жительница столицы поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК России («Мошенничество»). Аферист арестован. Он признался, что оба раза сам забирал деньги: одну часть перевел на счета другого человека, а вторую потратил сам.

Происшествия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий