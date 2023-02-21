Землетрясение произошло на Тайване

Землетрясение магнитудой 4,8 произошло на Тайване. Об этом сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологический центра (EMSC).

Приборы зафиксировали колебания в 19:01 по местному времени (14:01 мск). Эпицентр толчков находится в 130 километрах к юго-востоку от Тайчунга и в 53 километрах к юго-востоку от Хуаляня на глубине в 15 километров. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Напомним, что также 21 февраля толчки зафиксировали на Камчатке. Землетрясение магнитудой 4,9 случилось в 23 километрах от села Усть-Большерецк на глубине 271 км. Кроме того, толчки схожей силы дважды происходили в Исландии.