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1 час назад

В Севастополе загорелся плавучий док

Lenta.ruиещё 2

В южной бухте Севастополя на частном судоремонтном заводе «Персей» начался пожар на плавучем доке. Об этом в среду, 22 февраля, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

В Севастополе загорелся плавучий док
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В южной бухте на частном судоремонтном заводе "Персей" загорелся плавучий док. Пожарные расчеты уже на месте, возгорание локализуют, но задымление сильное», — сказал градоначальник.

По его словам, обстановка в Севастополе на данный момент спокойная. Также Развожаев призвал жителей не поддаваться на провокации по поводу возгорания на судоремонтном заводе и доверять официальной информации.

Ранее губернатор Севастополя заявил, что системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник в районе Балаклавской ТЭС. В результате атаки со стороны Украины повреждений не оказалось.

Происшествия,Михаил Развожаев,
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