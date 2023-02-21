Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Исландии. Об этом сообщается на сайте Европейско-средиземноморского сейсмологический центра (EMSC).

Толчок зафиксировали в 08:41 по местному времени (11:41 мск). Эпицентр находился в 216 километрах к северо-востоку от Рейкьявика и в 103 километрах к юго-востоку от Акурьери на глубине 10 км. О разрушениях в результате происшествия не сообщалось.

Отметим, что это уже второе землетрясение в Исландии за сегодня, 21 февраля. Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировали в той же области, в 214 километрах от Рейкьявика. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.