Разыскиваемого американским Интерполом мужчину нашли в Москве

«Сотрудники российского бюро Интерпола задержали британца Кристофера Эммса прямо в хостеле, где он остановился. Его подозревают в мошенничестве против правительства США — в начале месяца международная уголовная полиция как раз выпустила по этому делу "красное уведомление" — то есть запрос об аресте», — говорится в сообщении канала.