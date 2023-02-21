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49 минут назад

Разыскиваемого американским Интерполом мужчину нашли в московском хостеле

Мослента

Разыскиваемого американским Интерполом британца нашли в московском хостеле, сообщает Baza. Мужчина и двое его сообщников якобы помогали Северной Корее обходить санкции США при помощи криптовалюты.

Разыскиваемого американским Интерполом мужчину нашли в Москве
Фото: мослентамослента

«Сотрудники российского бюро Интерпола задержали британца Кристофера Эммса прямо в хостеле, где он остановился. Его подозревают в мошенничестве против правительства США — в начале месяца международная уголовная полиция как раз выпустила по этому делу "красное уведомление" — то есть запрос об аресте», — говорится в сообщении канала.

По данным Baza, Эммс и его сообщники консультировали членов правительства КНДР, объясняя, как с помощью криптовалюты можно переводить деньги в любую страну мира.

«Фигуранты дела устраивали целую блокчейн-конференцию в Пхеньяне», — отмечается на канале.

По имеющейся версии, в России Эммс решил переждать неспокойные времена, но это не помогло. Британец арестован.

Официальным подтверждением информации на момент публикации новости «Мослента» не располагает.

Ранее сообщалось, что 73-летний москвич вложился в криптовалюту и потерял квартиру в центре столицы.

Происшествия,Интерпол,
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