На Камчатке произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,9 произошло на Камчатке. Как сообщает «Коммерсантъ», его эпицентр находился в 23 км от села Усть-Большерецк на глубине 271 км.

Толчки были зафиксированы на юге острова в 14:33 по местному времени (5:33 мск). О разрушениях информации нет.

Напомним, что последнее схожее по силе землетрясение произошло 18 феврале на востоке Камчатского полуострова — в Кроноцком заливе. 15 февраля на восточном берегу произошло еще одно землетрясение магнитудой 5,8.

6 февраля на территории Турции, Сирии и Ливана произошли землетрясения магнитудой 7,4 и 7,6. Оно вызвало обрушение тысяч зданий. По последним данным, в результате катастрофы погибли более 41 тысячи человек. В Сирии число жертв стихийного бедствия превысило 5,8 тысяч.