В Подмосковье подросток захотел сделать селфи в заброшенном здании и погиб

В подмосковном Звенигороде подросток погиб после падения с высоты заброшенного здания, где он пытался сделать селфи. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По данным MK.RU, 15-летний подросток выпал из окна постройки с шестиметровой высоты в понедельник, 21 февраля. Тогда он гулял по недостроенному зданию школы дзюдо.

После падения мальчик выжил, его госпитализировали, но в больнице подросток скончался. Обстоятельства случившегося выясняются.