Шестилетняя девочка выстрелила в бабушку из пистолета

В США была госпитализирована женщина, в которую случайно выстрелила ее шестилетняя внучка. Об этом сообщает Fox News.

Фото: lenta.ru lenta.ru

Инцидент произошел 16 февраля в городе Норт-Порт, штат Флорида. Скорую помощь вызвала 57-летняя местная жительница, получившая огнестрельное ранение в нижнюю часть спины. Выяснилось, что ее подстрелила собственная внучка.

Девочка ехала на заднем сиденье машины бабушки и нашла спрятанную в кармане водительского кресла кобуру с пистолетом. Она взяла оружие в руки и нажала на спусковой крючок. Прозвучал выстрел, пуля прошла через спинку сиденья и попала в женщину, управлявшую автомобилем.

Американка сумела довести автомобиль до дома и самостоятельно вызвать спасателей. За пострадавшей был выслан вертолет, который доставил ее в ближайшую больницу. Сейчас угрозы ее жизни нет.

«Это прискорбный пример того, почему так важно правильно обращаться с оружием. Пожалуйста, примите все меры, чтобы у детей не было легкого доступа к огнестрельному оружию», — заявил в своем обращении начальник полиции Норт-Порта Тодд Гаррисон.

Он также отметил, что инцидент мог закончиться гораздо хуже как для пострадавшей, так и для ее внучки.

Правоохранители опросили девочку и свидетелей и пришли к выводу, что выстрел был случайным.