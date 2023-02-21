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1 час назад

Шестилетняя девочка выстрелила в бабушку из пистолета

Lenta.ru

В США была госпитализирована женщина, в которую случайно выстрелила ее шестилетняя внучка. Об этом сообщает Fox News.

Шестилетняя девочка выстрелила в бабушку из пистолета
Фото: lenta.rulenta.ru

Инцидент произошел 16 февраля в городе Норт-Порт, штат Флорида. Скорую помощь вызвала 57-летняя местная жительница, получившая огнестрельное ранение в нижнюю часть спины. Выяснилось, что ее подстрелила собственная внучка.

Девочка ехала на заднем сиденье машины бабушки и нашла спрятанную в кармане водительского кресла кобуру с пистолетом. Она взяла оружие в руки и нажала на спусковой крючок. Прозвучал выстрел, пуля прошла через спинку сиденья и попала в женщину, управлявшую автомобилем.

Американка сумела довести автомобиль до дома и самостоятельно вызвать спасателей. За пострадавшей был выслан вертолет, который доставил ее в ближайшую больницу. Сейчас угрозы ее жизни нет.

«Это прискорбный пример того, почему так важно правильно обращаться с оружием. Пожалуйста, примите все меры, чтобы у детей не было легкого доступа к огнестрельному оружию», — заявил в своем обращении начальник полиции Норт-Порта Тодд Гаррисон.

Он также отметил, что инцидент мог закончиться гораздо хуже как для пострадавшей, так и для ее внучки.

Правоохранители опросили девочку и свидетелей и пришли к выводу, что выстрел был случайным.

Ранее сообщалось, что в американском штате Южная Каролина трехлетний мальчик застрелил мать. Полицейские выяснили, что ребенок нашел оружие, которое случайно выстрелило в его руках.

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