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18 минут назад

Питбули загрызли девятилетнего мальчика в гостях у друга российском регионе

Lenta.ru

В Новгородской области собаки породы американский питбуль загрызли девятилетнего мальчика. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК) в Telegram.

Питбули загрызли девятилетнего мальчика в гостях у друга российском регионе
Фото: 

По информации ведомства, 20 февраля школьник пришел в гости к другу, проживающему в частном доме в поселке Парфино. Хозяева держали на территории трех питбулей, которые по неизвестной причине набросились на гостя. Второй мальчик безуспешно пытался оттащить животных, после чего побежал за помощью к соседке, которая убрала собак и вызвала скорую. Однако пострадавший ребенок от полученных травм скончался на месте.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Аналогичный случай произошел в октябре 2022 года в Лазаревском районе Сочи. Там домашние питбультерьеры загрызли четырехлетнюю девочку. Ребенок с матерью и ее сожителем гостили в доме, принадлежащем отцу мужчины. Хозяин участка привез с собой трех бойцовских собак. В день происшествия девочка осталась вдвоем с пожилой матерью хозяина животных, которая запустила питбультерьеров в дом, где они и напали на ребенка.

7 февраля глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Валерий Фадеев призвал запретить заводить бойцовских собак без специального разрешения по аналогии с оружием. Эту идею поддержал замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. В беседе с« Лентой.ру» депутат заявил о необходимости ужесточения условий, при которых человек может завести бойцовскую собаку. «Бойцовские собаки должны использоваться исключительно в силовых структурах и там, где они требуются для государства, но ни в коем случае не содержаться в квартирах и представлять опасность для граждан», — сказал депутат.

Происшествия,Валерий Фадеев,Сергей Леонов,Следственный комитет,Совет по правам человека,Госдума,
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