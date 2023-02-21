Питбули загрызли девятилетнего мальчика в гостях у друга российском регионе

В Новгородской области собаки породы американский питбуль загрызли девятилетнего мальчика. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК) в Telegram.

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По информации ведомства, 20 февраля школьник пришел в гости к другу, проживающему в частном доме в поселке Парфино. Хозяева держали на территории трех питбулей, которые по неизвестной причине набросились на гостя. Второй мальчик безуспешно пытался оттащить животных, после чего побежал за помощью к соседке, которая убрала собак и вызвала скорую. Однако пострадавший ребенок от полученных травм скончался на месте.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Аналогичный случай произошел в октябре 2022 года в Лазаревском районе Сочи. Там домашние питбультерьеры загрызли четырехлетнюю девочку. Ребенок с матерью и ее сожителем гостили в доме, принадлежащем отцу мужчины. Хозяин участка привез с собой трех бойцовских собак. В день происшествия девочка осталась вдвоем с пожилой матерью хозяина животных, которая запустила питбультерьеров в дом, где они и напали на ребенка.