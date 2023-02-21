Пьяный мужчина разбил стекло вагона в московском метро

Пьяный мужчина разбил стекло двери вагона в московском метро на станции «Тверская». Как сообщает пресс-служба МВД России, инцидент произошел утром во вторник, 21 февраля.
Как рассказала официальный представитель ведомства Ирина Волк, происшествие случилось в момент окончания посадки пассажиров. В этот момент к вагону подошел мужчина, который начал бить стекло закрывшихся дверей вагона и впоследствии разбил его.
Очевидцами произошедшего стали полицейские полка по сопровождению поездов. Они незамедлительно задержали нетрезвого гражданина и доставили его в отдел полиции для разбирательства.
По словам Волк, правоохранители возбудили уголовно дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ («Вандализм»). Также в отношении мужчины составлен административный протокол за появление в общественных местах в состоянии опьянения (20.21 КоАП РФ). В качестве меры пресечения ему назначили обязательство о явке.