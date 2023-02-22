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30 минут назад

Россиянин поссорился с новой возлюбленной и изнасиловал бывшую девушку

Lenta.ruиещё 3

В Астрахани суд рассмотрит дело 22-летнего местного жителя, изнасиловавшего бывшую девушку. Об этом в среду, 22 февраля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин поссорился с новой возлюбленной и изнасиловал бывшую девушку
Фото: Следственный комитет Российской Федерации Следственный комитет Российской Федерации

По данным ведомства, фигурант после ссоры с возлюбленной позвонил 19-летней бывшей девушке и предложил ей увидеться. Встреча произошла ночью 21 сентября 2022 года неподалеку от жилого дома по улице Звездной. Там россиянин напал на потерпевшую и надругался над ней.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 1 статьи 131 («Изнасилование») УК РФ.

Ранее стало известно, что в Саратовской области полицейские задержали 32-летнего мужчину за изнасилование 53-летней собственной тети.

Происшествия,Следственный комитет,
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