Россиянин поссорился с новой возлюбленной и изнасиловал бывшую девушку

В Астрахани суд рассмотрит дело 22-летнего местного жителя, изнасиловавшего бывшую девушку. Об этом в среду, 22 февраля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России ( СКР ).

По данным ведомства, фигурант после ссоры с возлюбленной позвонил 19-летней бывшей девушке и предложил ей увидеться. Встреча произошла ночью 21 сентября 2022 года неподалеку от жилого дома по улице Звездной. Там россиянин напал на потерпевшую и надругался над ней.