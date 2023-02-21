Землетрясение произошло в Иране

Как уточнили в Европейско-средиземноморском сейсмологическом центре, эпицентр находится в 113 км к северо-западу от иранского города Бендер-Аббас. Очаг расположился на глубине 10 км. Официальных сообщений о пострадавших и разрушениях пока нет.
Напомним, 20 февраля новые землетрясения произошли в Турции. В результате подземных толчков в провинции Хатай погибли шесть человек, еще более 200 пострадали. В нескольких местах идут поисково-спасательные работы.
Эпицентр землетрясения располагался в турецкой Антакье. Подземные толчки ощущалось также в Сирии, Ливане, на Кипре, а также в Израиле. В сирийском городе Алеппо пострадали шесть человек.