Землетрясение произошло в Иране

В Иране произошло землетрясение. Подземные толчки были силой 5,3 балла. Об этом пишет ТАСС.

Фото: EPA/TACC EPA/TACC

Как уточнили в Европейско-средиземноморском сейсмологическом центре, эпицентр находится в 113 км к северо-западу от иранского города Бендер-Аббас. Очаг расположился на глубине 10 км. Официальных сообщений о пострадавших и разрушениях пока нет.

Напомним, 20 февраля новые землетрясения произошли в Турции. В результате подземных толчков в провинции Хатай погибли шесть человек, еще более 200 пострадали. В нескольких местах идут поисково-спасательные работы.