Неизвестный шар диаметром 1,5 метра обнаружили на берегу города Хамамацу японской префектуры Сидзуока. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Daiichi TV.

Подозрительный предмет нашла местная жительница, которая обратилась в полицию около 08:45 по местному времени (02:45 мск). Правоохранители перекрыли доступ на пляж, движение в районе строго регулируется.

Предположительно, объект изготовлен из металла. На место прибыли специалисты, которые изучают. Его снимки также были направлены экспертам в силах самообороны Японии и береговой охраны.

Напомним, что в последние дни над США сбили ряд неопознанных летательных объектов, которые пересекли территорию страны. Вашингтон утверждает, что один из аэростатов принадлежал Китаю и использовался для шпионажа. В Пекине отвергают эти обвинения и уверяют, что речь идет о потерянном гражданском метеозонде. Принадлежность и назначение трех других устройств пока не определены.