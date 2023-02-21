Суд вынес первый приговор по делу о подготовке диверсии с начала СВО

Белгородский областной суд вынес приговор двум обвиняемым в подготовке диверсии против военных эшелонов в регионе. Они получили по три с половиной года колонии строгого режима. Об этом пишет ТАСС.

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Как уточнили в региональном ФСБ, подозреваемые Зеленин и Турьянский были задержаны в марте 2022 года. По версии следствия, мужчины планировали диверсию на железной дороге в Яковлевском районе. Диверсия готовилась во время прохождения там военного эшелона.

Мужчины планировали снять видео, чтобы потом распространить в интернете. Предполагалось, что в результате диверсии, эшелон должен был сойти с рельсов, из-за чего повредилась бы военная техника, что привело бы к жертвам среди российских военных. В отношении осужденных было возбуждено уголовное дело по статье «подготовка к диверсии».

Также выяснилось, что диверсанты, действуя в интересах ВСУ, передавали сведения о военнослужащих РФ, участвующих в СВО, сайту «Миротворец».

Приговор уже вступил в силу, он стал первым по уголовному делу о диверсии, возбужденному после начала СВО.