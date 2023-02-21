Число погибших в результате новых землетрясений в турецкой провинции Хатай выросло до шести, 294 человека пострадали. Об этом сообщает местные телеканал TRT Haber.

Напомним, что в ночь на 21 февраля в провинции прошли два новых землетрясения. Магнитуда первого составила 6,4, второго — 5,8. В результате толчков рухнули некоторые зданий, объявлена угроза цунами — власти Турции рекомендовали не приближаться к морю в провинции Хатай. Сотрясения также ощущались в Сирии, Египте, Ираке, Иордании и Ливане.

6 февраля на территории Турции, Сирии и Ливана произошли землетрясения магнитудой 7,4 и 7,6. Они привели к обрушениям тысяч зданий, множество людей оказались под завалами. После сейсмологи неоднократно фиксировали повторные толчки меньшей силы.