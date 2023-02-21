В Японии полиция ограничила доступ к пляжу Энсюхама в городе Хамамацу (префектура Сидзуока, юг страны) из-за того, что на берегу был обнаружен подозрительный шар диаметром полтора метра, передает телеканал Daiichi TV.

Шар был обнаружен местной жительницей. Она позвонила в полицию около девяти часов утра по местному времени (три часа ночи по московскому).