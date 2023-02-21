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51 минуту назад

Неизвестный шар диаметром полтора метра нашли на берегу на юге Японии

Мир24иещё 6

В Японии полиция ограничила доступ к пляжу Энсюхама в городе Хамамацу (префектура Сидзуока, юг страны) из-за того, что на берегу был обнаружен подозрительный шар диаметром полтора метра, передает телеканал Daiichi TV.

Шар был обнаружен местной жительницей. Она позвонила в полицию около девяти часов утра по местному времени (три часа ночи по московскому).

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В настоящее время доступ на пляж закрыт, движение в районе строго регулируется. На место прибыли эксперты, которые проверяют неизвестный объект. Фотографии шара направили военным специалистам и сотрудникам береговой охраны.

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