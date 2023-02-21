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11 минут назад

На Керченской переправе приостановили движение паромов

ТАССиещё 1

Движение паромов на Керченской переправе во вторник приостановлено из-за ветра до 22 м/c, сообщили журналистам в ГУ МЧС по Крыму.

На Керченской переправе приостановили движение паромов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"По информации Керченского морского порта в связи с ухудшением погодных условий (ветер до 22 м/c) работа Керченской паромной переправы временно приостановлена", - говорится в сообщении.

Движение грузовых автомобилей грузоподъемностью более 1,5 т, в том числе "Газелей", по Крымскому мосту временно ограничено с 11 декабря. О снятии временных ограничений будет объявлено дополнительно. Движение легкового транспорта и автобусов по автодорожной части Крымского моста в обе стороны осуществляется в штатном режиме.

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