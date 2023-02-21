Во время взрыва на заводе в Огайо погиб человек

В штате Огайо во время взрыва на металлургическом заводе погиб один человек, об этом сообщил телеканал Fox News.

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Информацию подтвердил офис судебно-медицинской экспертизы. Должностные лица также сообщили, что как минимум двое пострадавших находятся в критическом состоянии.

Причины происшествия устанавливаются. Компания-владелец металлургического предприятия Schumann & Co опубликовала заявление, в котором подтвердила разрушение здания и получение травм сотрудниками, а также подчеркнула приоритетное значение безопасности работников.