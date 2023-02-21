Перед землетрясением в Турции и Сирии в небе заметили голубую вспышку

В социальных сетях появились снимки и видеозаписи голубой вспышки, которая появилась в небе перед подземными толчками на границе Турции и Сирии вечером 20 февраля, сообщает РИА Новости.

Фото: ТАСС ТАСС

На видео видно голубое сияние, после чего начинается землетрясение. Это явление зафиксировали жители Латакии в Сирии и приграничных районов Турции. Как сообщил руководитель высшего института сейсмических исследований при университете Дамаска Хала Хасан, что голубому свету нет объяснений. При этом она напомнила, что перед колебаниями земной коры происходит изменение электрического и магнитного полей атмосферы.

Два землетрясения произошли в Турции 20 февраля. Подземные толчки были зарегистрированы в провинции Хатай с интервалом в три минуты. Их магнитуда составила 6,4 и 5,8 соответственно. После этого произошли десятки афтершоков. По последним данным, погибли три человека, еще 213 человек получили ранения.