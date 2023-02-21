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1 час назад

После взрыва на заводе в США в больницу доставили 13 человек

ТАСС

При взрыве на металлургическом заводе в Бедфорде (штат Огайо) в понедельник пострадали 13 человек, их достаили в больницу. Об этом сообщило местное отделение телеканала Fox News со ссылкой на пожарных.

После ЧП на заводе в США в больницу доставили 13 человек
Фото: ТАССТАСС

Уточняется, что состояние по меньшей мере одного из пострадавших оценивается как критическое.

Согласно Fox News, взрыв произошел 20 февраля на металлургическом заводе компании Schumann & Co., производящей сплавы меди. При тушении начавшегося из-за взрыва пожара задействовали бригады из нескольких населенных пунктов. Пожар взят под контроль. Местные жители жалуются на дым и запах горящей нефти.

Происшествия,Дым от пожаров,
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